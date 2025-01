Cybersicurezza via libera Ue a Secure | pronti 165 milioni per le pmi europee

Leggi su Ildenaro.it

Un finanziamento a cascata da 16,5di euro per migliorare la resilienza cibernetica e l’innovazione nella: sono le risorse che dalla Commissione europea giungeranno alle piccole e medie imprese, per il tramite di, progetto finanziato dalla Commissione Europea, attraverso lo European Cybersecurity Competence Center. Il progetto, coordinato dall’Agenzia per lanazionale (Acn) e costituito da 14 partner (tra beneficiari e affiliati) di sette paesi europei, include Cyber 4.0, il Centro di competenza nazionale ad alta specializzazione sulla cybersecurity promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), come partner tecnico di riferimento. L’obiettivo principale di “– Strengthening Eu Smes Cyber Resilience” e’ fornire supporto sia di natura finanziaria che di competenze alle pmi, per sviluppare strumenti e risorse necessari a garantire la conformita’ al Cyber Resilience Act (Cra), il regolamento dell’Unione Europea che stabilisce requisiti obbligatori di cybersecurity per i prodotti hardware e software con componenti digitali.