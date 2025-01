Justcalcio.com - Corriere dello Sport – c’è la data dello sbarco a Torino

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-24 20:33:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del:Dopo l’accordo con il Chelsea sulla base di un prestito per un paio di milioni (QUI TUTTI I DETTAGLI), Renato Veiga sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore portoghese classe 2003 andrà a colmare gli infortuni di Bremer e Cabal ed è atteso aper domenica 26 gennaio.La trattativa per Veiga: come è anInizialmente, il Chelsea aveva preso in considerazione solo una cessione definitiva del cartellino del difensore portoghese, valutato intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, grazie al lavoro di Giuntoli, il club londinese è stato convinto ad accettare un prestito oneroso di un paio di milioni, con la possibilità di valutare il riscatto in estate, ma senza alcun obbligo.