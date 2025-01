Lanazione.it - Chirurgia epatica da record. Volano i trapianti di fegato. Ne sono stati eseguiti 176. Aoup al vertice in Europa

Il 2024 è stato un annoin Toscana per idi. E Pisa si conferma un’eccellenza nazionale e internazionale, dopo avere celebrato a settembre lo storico traguardo dei tremiladidal 1996 con un evento al Teatro verdi con la partecipazione anche del premio Nobel per la Medicina, Craig Mello e con un libro “Tremila volte sì. Sette storie di rinascita“, scritto dai giornalisti de La Nazione Francesco Ingardia e Gabriele Masiero, che celebra l’attività del centro pisano e quella dell’associazione Vite che supporta familiari e pazienti. Nel corso dell’anno, infatti, nell’Unità operativa die del trapianto didell’ne176, il che fa del centro pisano il secondo in Italia e il terzo in tutti i paesi dell’Unione europea per volume.