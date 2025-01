Thesocialpost.it - Cascine di Buti, morta Carolina Papucci: investita da uno scooter davanti a casa

Hanno cercato di rianimarla per oltre venti minuti, ma ogni tentativo si è rivelato vano., 88 anni, nata il 15 maggio 1936, non ce l’ha fatta. Le ferite riportate dopo essere statada unomentre attraversava la strada adi, poco prima delle 19, si sono rivelate troppo gravi.La tragediaalla sua abitazioneL’incidente è avvenuto proprio nei pressi della sua abitazione, in via Sarzanese Valdera, a circa cinquanta metri da via della Gora. Alla guida delloc’era un uomo di 66 anni, residente a Navacchio di Cascina, che ha raccontato di non essersi accorto della presenza dell’anziana. L’urto è stato particolarmente violento: la donna è stata scaraventata sull’asfalto, mentre il conducente delloè caduto a diversi metri di distanza.