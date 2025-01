Rompipallone.it - Calciomercato Juve, Giuntoli regala un nuovo colpo a Motta: c’è l’annuncio

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 24 Gennaio 2025 14:48 di AlessiaLamette a segno un altrodi mercato: in arrivo ilacquisto bianconero pronto a rinforzare la squadra di Thiago.In casantus continuano le manovre di mercato. Cristiano, dopo aver portato a termine le operazioni per Alberto Costa e Randal Kolo Muani, è al lavoro per mettere a disposizione di Thiagonuove pedine anche nel reparto difensivo, orfano di Bremer e Cabal., tutto fatto per ildi: ecco quando arriverà a TorinoDopo aver trovato l’accordo definitivo con il Chelsea, tutto è pronto per il trasferimento di Renato Veiga allantus come annunciato dalla redazione di ‘Sky Sport’. L’accordo con i Blues è stato trovato sulla base di un prestito secco oneroso sui 4,5 milioni di euro (in cui è compreso il pagamento dell’ingaggio del calciatore e le commissioni dell’operazione) fino al termine della stagione e in queste ore i due club starebbero sistemando gli ultimi dettagli e firmando i documenti per poter chiudere il trasferimento del giocatore.