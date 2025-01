Quotidiano.net - Attacchi russi a Kiev, 121 droni abbattuti da Mosca. Trump: “Sanzioni alla Russia se non finirà la guerra”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 gennaio 2024 -aereivicino a: almeno due morti. Dopo il raid, è scoppiato un incendio in un edificio residenziale, ferendo due persone. È stata la rispostapioggia diucraini sullaa:121 velivoli in 13 regioni. “È il più grande attacco dall'inizio dell'anno", fanno sapere dal Cremlino. Intanto, il presidente americano Donaldribadisce che imporrà dazi ea se non ci sarà un accordo per mettere finein Ucraina. Ultime notizie in diretta Recently recruited servicemen of the 59th brigade of Ukrainian Armed Forces participate in a tactical training ahead of deployment at an undisclosed location in the Donetsk region, on January 22, 2025, amid thean invasion of Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)