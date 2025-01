Sport.quotidiano.net - Wing for Life a Milano e Ravenna, si corre per l’inclusione

Scalda i motori l’organizzazione della "s forWorld Run", il più grande evento benefico di corsa al mondo in cui ancora una volta al centro troviamo il binomio perfetto tra inclusione e sport. L'edizione 2025 vedrà protagoniste le città di, con la manifestazione che si svolgerà rispettivamente nel centro storico del capoluogo lombardo e nella cornice del meraviglioso parco Teodorico del centro romagnolo. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto integralmente a supporto della ricerca scientifica sulle lesioni al midollo spinale. Per partecipare e divertirsi nelre insieme a favore di chi ha più bisogno, ocperò decidersi in fretta: infatti chiunque volesse partecipare deve innanzitutto scaricare l'applicazione gratuita dedicata collegandosi al sito ufficiale dell'associazione organizzatrice, ma soprattutto prenotarsi nel periodo compreso tra il 24 e il 31 gennaio, a partire dalle ore 11.