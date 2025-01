Top-games.it - VINCERE SUPERENALOTTO con IA si può FARE

con IA, Patthawikorn Boonin, un cittadino thailandese, a quanto pare ci è riuscito. La sua storia ha suscitato curiosità dopo che ha affermato di aver vinto una piccola somma algrazie all’ausilio di un’intelligenza artificiale. Sebbene non abbia vinto il jackpot, Boonin ha raccolto un premio modesto di 55 euro, che per lui rappresenta il valore di quattro mesi di provviste di riso e pesce dal mercato locale, due giorni di massaggi thai e un abbonamento settimanale al tuk tuk.Tuttavia, il dettaglio più intrigante non è l’ammontare del premio, ma il metodo che afferma di aver utilizzato, rivolgendosi a un popolare chatbot per ottenere i numeri vincenti. Questa vicenda solleva domande interessanti sull’uso dell’IA nel contesto delle lotterie, un tema che stuzzica la curiosità di molti, specie in Italia, dove con 55 euro si devonoscelte ben diverse.