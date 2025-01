Tarantinitime.it - Vendita ex Ilva, il punto di Cgil e Fiom

Tarantini Time Quotidiano“La vicenda ex-torna ad essere un buco nero fatto di annunci, parole, intendimenti, ma che da oltre dieci anni ci tiene incatenati ad una visione statica dello sviluppo di questo territorio. Comenon la pensiamo così e ancora una volta sottolineamo come la decarbonizzazione di quegli impianti non sia una mossa arbitraria da battaglia a Risiko, ma un diktait impellente richiestoci dalle esigenze di salute e sicurezza e dalle normative europee. Per questo il ruolo dello Stato non è un fattore di secondaria importanza. Anzi, direi dirimente”.La conferenza stampa disul delicato passaggio che sta riguardando il cambio di asset proprietari sulla proprietà degli impianti excomincia con le parole di Giovanni D’Arcangelo, segretario generale delladi Taranto.