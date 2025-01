Una sopravvissuta al massacro del rave Supernova rappresenterà Israele all’Eurovision 2025 | 8 ore nascosta sotto i cadaveri

Leggi su Open.online

Si chiama Yuval Raphael, è nata nel 2000 a Ra’anana, cittadina 19 Km a nord di Tel Aviv, è uno dei sopravvissuti aldel festival musicaledel 7 ottobre 2023 eal prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera, paese che, come da regolamento, vincendo l’edizione 2024 con Nemo, si è guadagnato il privilegio di organizzare la prossima. Yuval Raphael invece per ottenere di portare la bandiera del proprio paese in quella che è ormai una delle più seguite manifestazioni musicali della stagione europea, è dovuta passare dal talent The Rising Star, dove in finale ha conquistato giudici in studio e pubblico da casa eseguendo le cover di Dancing Queen degli ABBA e poi di Writing’s on the Wall di Sam Smith. Ma la sua storia non è quella semplice di una ragazza con un sogno nel cassetto, per lei la musica, come ha dichiarato durante la finale, è stata «uno degli ingredienti più forti nel mio processo di guarigione».