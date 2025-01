Gamerbrain.net - Super Technos World River City & Technos Arcade Classics annunciato con tanti Giochi

Leggi su Gamerbrain.net

Arc System Works è lieta di annunciare, una raccolta che include 12sviluppati daJapan, disponibile su PC, Switch e PS5 a partire dal 24 Aprile 2025.12in una sola raccoltaLa raccolta includenostalgici degli anni 80, dai party agli RPG, passando per altri generi. Tra i titoli sono presentiRenegade, il puzzle Kunio’s Oden e il giocoDodge Ball. La collection offre funzionalità come la possibilità di salvare la partita in qualsiasi momento, oltre a supportare il multiplayer online.Tutti iinclusiRenegade (Famicom) – Un action RPG ambientato a Osaka, con Kunio e i suoi amici in un viaggio scolastico che prende una piega inaspettata. Include meccaniche di esperienza e mosse speciali.