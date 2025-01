Oasport.it - Softball: Italia, Craig Montvidas nuovo allenatore. Greta Cecchetti pitching coach

Ci sarà unnome sulla panchina dell’nel ruolo di manager. Si tratta di, che succede a Federico Pizzolini nel ruolo di capodella Nazionale azzurra, che ha preso il ruolo di forza di riferimento in Europa nell’ultimo quinquennio.Classe 1950,è già stato innel 2018 e 2019, portando Bussolengo a vincere per due volte il titolono e nel 2018 anche la Premier Cup. Dal 2005 al 2008 ha guidato la Gran Bretagna, dal 2009 al 2014 i Paesi Bassi, poi è andato ad allenare nella lega professionistica USA con i Pennsylvania Rebellion e, più di recente, ha guidato i Minot Honeybees, nel North Dakota, all’interno della Northwoods CollegiateLeague. In terra olandese ha inoltre allenato HCAW e Gambro Twins, ottenendo nel complesso quattro titoli nazionali e tre europei.