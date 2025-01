Scuolalink.it - Riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo: un’altra vittoria per i docenti precari

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 2257-2024 dello scorso dicembre, ha stabilito un importante precedente in merito aldelpre-svolto dai. La sentenza, emessa in seguito ad un ricorso patrocinato dall’Avv.ta Maria Valentina Ricca, riconosce il diritto deia vedersi valutato l’intero periodo disvolto prima dell’immissione in, ai fini della progressione di carriera e dell’inquadramento stipendiale. Il Tribunale ha basato la sua decisione sul principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES – Dir. 1999/70/CE, recepito dalla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato. Tale principio impone che ai, che svolgono mansioni identiche a quelle dei colleghi di, venga riconosciuta la stessa anzianità diai fini della progressione stipendiale.