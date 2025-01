Quotidiano.net - Raimondo Todaro e Francesca Tocca si lasciano: “Proseguiremo il nostro percorso di vita singolarmente”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 gennaio 2025 – Poche parole su fondo nero, quasi a voler esprimere il dolore che si accompagna a una rottura. Cosìhanno annunciato la fine della loro relazione. "Consapevoli di aver dato tutto noi stessi alamore e alla nostrainsieme, certi del bene e del rispetto che avremo l'uno per l'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia. Abbiamo deciso di proseguire ildi" Si legge nella storia pubblicata contemporaneamente dagli ormai ex coniugi. Da settimane le voci di crisi tra l’ex ballerino di Ballando con le stelle e l’ex ballerina professionista di Amici si rincorrevano, fino alla conferma ufficiale da parte degli stessi interessati con un messaggio pubblicato su Instagram.