Perché abbiamo tutte queste valigie Perla e Maria svelano il curioso retroscena sui bagagli al Grande Fratello

Nell’episodio deldel 30 dicembre 2024, il pubblico ha assistito all’uscita diMonsè e sua figlia, eliminati attraverso il televoto. Il duo madre-figlia non ha quindi potuto proseguire la loro avventura nel reality show di Canale 5. Il ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato affatto facile per entrambe, soprattutto per, che ha rivelato sui social di aver iniziato a soffrire di insonnia dopo la sua eliminazione dal programma.All’interno della Casa, le giornate si snodano in un ritmo molto più lento, con i concorrenti che spesso si ritrovano a fare le ore piccole, addormentandosi nel cuore della notte e svegliandosi solo intorno a mezzogiorno. È stato proprio seguendo questo stile di vita che ancheha iniziato a sperimentare problemi di sonno una volta uscita dal programma.