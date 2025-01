Scuolalink.it - Pensioni febbraio 2025: aumenti, date di pagamento e novità sull’adeguamento all’inflazione

Nel mese di, i pensionati italiani riceveranno i pagamenti con un incremento dello 0,8% sull’importo della pensione, grazie all’adeguamentogià applicato a gennaio. L’aumento riguarderà pienamente leche non superano i 2.394,44 euro (quattro volte il trattamento minimo INPS), mentre per gli importi superiori l’incremento sarà proporzionalmente ridotto.didellediI pagamenti seguiranno il consueto calendario, conche variano in base al metodo di riscossione. Per i pensionati che ritirano l’importo presso gli uffici postali, i pagamenti inizieranno sabato 1°. Coloro che ricevono l’accredito sul conto corrente bancario vedranno i soldi disponibili a partire da lunedì 3, primo giorno bancabile del mese.