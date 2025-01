Pagelle Sparta Praga-Inter 0-1 | Bastoni e Lautaro i migliori Thuram in ombra

Leggi su Sportface.it

Contava solo vincere e l’lo ha fatto. La squadra di Simone Inzaghi batte loin trasferta per 0-1 nella fase campionato della Champions League e vede avvicinarsi gli ottavi di finale, salendo a 16 punti insieme all’Arsenal. Ne basterà uno contro il Monaco in casa nel prossimo turno per staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta, evitando i playoff di febbraio. Decisiva una rete diMartinez che al 12? con un’acrobazia da posizione quasi impossibile realizza il suo quattordicesimo gol nella competizione, come Adriano. Nessuno ha fatto meglio nella storia nerazzurra.Non è stata però la miglior prestazione della stagione dell’, che però concede pochissimo ai padroni di casa, pericolosi con Birmancevic in due occasioni quando il risultato era già di 0-1.