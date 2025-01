Universalmovies.it - Ocean’s 14 | David Leitch alla regia del nuovo film?

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma a quanto pare la celebre banda di Danny Ocean è pronta per tornare al cinema con14.Secondo un’indiscrezione del sempre ben informato Jeff Sneider, infatti, il regista(Deadpool 2, The Fall Guy) sarebbe pronto ad accettare ladeldella saga, per l’appunto intitolato14. L’intenzione, sempre secondo l’insider, sarebbe quella di riunire l’intera banda attoriale che comprendeva tra gli altri, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Casey Affleck.Il, semmai dovesse ottenere il via libera da Warner bros, vedrebbe la Smokehouse di George Clooney in prima linea in co-produzione, e si tratterebbe, tra l’altro, del primodella saga non diretto da Steven Soderbergh.In passato si è parlato di un prequel della saga incentrato sui genitori di Danny Ocean (George Clooney) che prevedeva la presenza nel cast di Ryan Gosling e Margot Robbie nei due ruoli principali (qui la notizia), ma con questa notizia – o indiscrezione lo sapremo poi in seguito – risulta plausibile che tale idea sia finita nel dimenticatoio.