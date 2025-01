Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, Neres non sta facendo rimpiangere Kvara, Contro la Juventus sarà una gara difficile”

Antonio Corbo, Gigi Pavarese, Alberto Savino, Claudio Onofri e Massimo Agostini sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro pareri riportati da TerzoTempo.ComNM– Corbo: “Ilha dimostrato di poter lottare per lo Scudetto, azzurri favoriti con la, ma devono fare attenzione”ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: “La vittoria dela Bergamo certifica qualcosa di molto importante. Non so se gli azzurri vinceranno lo Scudetto, ma hanno dimostrato di essere una squadra con la caratura, la maturità, la mentalità, la freschezza atletica e la fluidità di gioco per poter vincere il campionato.