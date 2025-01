Ilgiorno.it - Nerviano, ok alla surroga del consigliere: maggioranza salva, ma è un equilibrio fragile

(Milano), 23 gennaio 2025 – Alaguidata da Daniela Colombo torna a contare su otto voti più quello del sindaco, dopo ladi Francesco Pompa con Pietro Longo. Tuttavia, l'assetto si regge su un, sostenuto principalmente dalle liste Gente pere Tutti per, ma orfano della componente Scossa Civica, ormai fuori dai giochi. La scorsa settimana il Consiglio comunale si è trovato in stallo quando, giovedì, le forze di opposizione hanno abbandonato l’aula, impedendo il raggiungimento del numero legale necessario perre Pompa. Lunedì, in seconda convocazione e con un quorum ridotto, la seduta si è invece svolta regolarmente, consentendo a Longo di subentrare ufficialmente. Laconta ora su nove voti complessivi, incluso quello di Antonio Bolis, unico esponente rimasto a fianco del sindaco nonostante la sua elezione nelle file di Scossa Civica.