Muore a 21 anni in un incidente in Trentino, guidava l'autocarro di una ditta di Calcinate

Un 21enne di origine indiana residente in provincia di Bergamo, J.S. – queste le iniziali – è morto giovedì pomeriggio 23 gennaio sull’autostrada del Brennero dopo un tamponamento. Da quanto si apprende, il giovanedi unadi: l’abitacolo è andato completamente distrutto nell’impatto con un camion che lo precedeva.Il dramma si è consumato verso le 12,30 al chilometro 125 in direzione sud, all’altezza del casello di San Michele all’Adige in provincia di Trento. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il Servizio gestione strade dell’A22.Le condizione del ragazzo sono apparse subito molto gravi, tant’è che è intervenuto anche l’elicottero e l’autostrada è stata a lungo chiusa per favorire i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione, però, il 21enne non si è più ripreso.