Iltempo.it - Morte di Matacena, giallo su altri dna

L'inchiesta sulladell'ex parlamentare calabrese di Forza Italia Amedeonon si ferma, tanto che gli inquirenti hanno deciso di disporre ulteriori esami scientifici per capire quali siano state le cause delladell'armatore. La procura di Reggio Calabria, per risolvere il «» sul decesso di, ha notificato nei giorni scorsi un avviso di accertamenti tecnici irripetibili riguardo alla comparazione del dna di Amedeocon quello del figlio, avuto con la presentatrice Alessandra Canale, il quale avrebbe già dato la disponibilità agli inquirenti di fornire il suo materiale bilogico. Si tratta di un accertamento tecnico legato alle indagini sulla possibilità di un duplice omicidio per avvelenamento die di sua madre Raffaella Del Carolis, deceduti a Dubai nel 2022 a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro.