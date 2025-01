Sport.periodicodaily.com - Milan vs Parma: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Obiettivo tre punti per i rossoneri per sperare ancora nel quarto posto, mentre gli emiliani puntano ad uscire indenni per non compromettere una situazione di classifica che inizia a farsi preoccupante.vssi giocherà domenica 26 gennaio 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREReduci dalla sconfitta di Torino contro la Juventus, i rossoneri sono chiamati a reagire per rilanciarsi nelle prime quattro posizione, diventato a questo punto l’obiettivo stagionale, vista la distanza siderale dal primo posto. L’occasione sarà propizia anche per cercare di vendicare la sconfitta dell’andata.Gli emiliani non sono in un bel momento, visto la sedicesima posizione in classifica con 20 punti.