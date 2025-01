Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Anterselva 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer sogna l’impresa in casa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno e benvenuti alladella, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad, prima gara della sesta tappa della Coppa del Mondo2024-. Si apre con le donne il programma della tappa italiana, la sesta tappa della Coppa del Mondo dicon una gara molto importante per lo sviluppo della stagione sia della Coppa stessa, che fa da appuntamento pre-olimpico visto che fra poco più di un anno queste nevi ospiteranno le gare dei Giochi 2026. Uno dei costumi della Coppa del Mondo diè rappresentato dal fatto di vivere nel mese di gennaio il cosiddetto trittico “O-R-A”, sigla che racchiude le iniziali di Oberhof, Ruhpolding e Antholz. Pertanto, dopo le tappe tedesche, è il momento di scendere in Italia.