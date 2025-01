Agi.it - Liliana Segre stanca degli insulti, non parteciperà agli eventi del Giorno della Memoria

AGI -quest'anno non ci sarà. La senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di sterminio, ha fatto sapere che quest'anno non prenderà parteprevisti per la Giornataperchéhaters esui social. Il figliosenatrice, l'avvocato Belli Paci ha spiegato che la donna, oggi 94enne, pur essendo amareggiata non è "fiaccata dalla situazione" e per questoalle celebrazioni del Quirinale previste per il 28 gennaio. A scatenare l'ulteriore valanga diè stata la pubblicazione del trailer del film documentario prodotto da Lucky Red che racconta la storiasenatrice a vita. Sotto al post di lanciopellicola, compaiono più di 600 commenti molti dei quali critici nei confronti. Il film "" Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma tra gli applausi commossi del pubblico,, film documentario diretto da Ruggero Gabbai, racconta la straordinaria storiasenatrice a vita