Ilfattoquotidiano.it - Liliana Segre non partecipa a un impegno al Memoriale, Jarach: “Provata dagli insulti”. Il figlio smorza “È stanca. Non si fa intimidire”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non hato a un’iniziativa aldella Shoah, dove ieri, mercoledì 22 gennaio, è stata inaugurata una mostra di Marcello Maloberti. La senatrice a vita, secondo lo stesso presidente del, Roberto, era così “” dalla marea di, soprattutto social, arrivati dopo le proiezioni del documentario sulla sua storia – ‘’ di Ruggero Gabbai che all’ultimo avrebbe deciso di rinunciare all’inaugurazione. Una versione poita daldella stessache, parlando all’Adnkronos, ha precisato che la madre non ha preso parte all’iniziativa “a causa della stanchezza” e che, rispetto aglio, è “sicuramente amareggiata” ma “non si fa”.“Vorremmo che questi eccessi fossero frenati ed eliminati”, ha detto, sottolineando che “per la comunità ebraica questo è stato un anno di preoccupazione, abbiamo seguito con grande tensione quello che succede in Medio Oriente e questo primo rilascio di ostaggi ci fa sperare.