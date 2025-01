Ilgiorno.it - Liliana Segre, insulti e minacce online: in 12 rischiano il processo, chieste di 17 archiviazioni (anche per chef Rubio)

Milano, 23 gennaio 2025 – La Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di dodici persone accusate di diffamazione e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale nei confronti della senatrice a vita, e testimone della Shoah,non va al Memoriale della Shoah: “È stanca. Gli? Ondata di odio, ma non si fa intimidire” L'indagine, con al centrosoprattutto via social e via e-mail, è coordinata dal pm Nicola Rossato e dal procuratore Marcello Viola e ha portatoalla richiesta di una quindicina di archiviazione tra cui quella nei confronti dialias Gabriele Rubini., il figlio Luciano Belli Paci: “Ancora odio contro di lei, valutiamo le vie legali” Tra gli episodi contestati ci sonoindirizzati alla senatrice per essersi vaccinata contro il Covid ed essersi dichiarata Pro Vax, oltre a messaggi di disprezzo e dallo sfondo antisemita.