Serieanews.com - Leão vs Cassano: snocciolata una statistica da game, set, match

Leggi su Serieanews.com

Rafaelrisponde anel modo più efficace possibile: lache vienea seguire rappresenta un punto importante in questa rivalità social che sta facendo la storiavsunada, set,(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è una cosa che ci fa amare il calcio oltre misura: le storie dentro e fuori dal campo, quelle in cui il pallone diventa quasi un pretesto per parlare di orgoglio, rivalità e, perché no, un pizzico di ironia. E se parliamo di Antonioe Rafael, due personalità agli antipodi, abbiamo esattamente questo mix esplosivo.Il loro “botta e risposta” a distanza, che ormai va avanti da mesi, è diventato un piccolo cult per tifosi e appassionati, e ieri sera ha aggiunto un nuovo capitolo che sa tanto di “checkmate”.