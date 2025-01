Sport.quotidiano.net - Le date fra i cadetti. I playoff di serie B al via il 15 maggio. Finale il 1 ° giugno

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’assemblea della Lega B, riunitasi a Milano con tutte le società presenti, ha deliberato ledei, al via giovedì 15, e del playout, da sabato 18, del campionato cadetto. Queste ledei: turno preliminare (gara unica) giovedì 15(6a contro 7a), venerdì 16(5a contro 8a). Semifinali (andata e ritorno) in programma lunedì 19(6a o 7a contro la 3a), martedì 20(5a o 8a contro la 4a), venerdì 23(3a contro la 6a o 7a), sabato 24(4a contro 5a o 8a).(andata e ritorno) giovedì 29domenica 12025. Queste ledel playout (andata e ritorno): sabato 17(17a contro la 16a) e giovedì 22(16a vs 17a). A.S.