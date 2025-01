Ilgiorno.it - Infermieri e posti letto: "Fermare l’emorragia"

Slogan e striscioni per chiedere un rilancio della sanità pubblica. Con un sit-in davanti all’ospedale Predabissi, sindacati e lavoratori dell’Asst Melegnano Martesana sono scesi in piazza, nel pomeriggio di ieri, per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica rispetto ai problemi dell’azienda sanitaria del Sud-Est Milanese. Nel mirino, in particolare, carenze di organico, taglio die liste d’attesa da snellire. Solo a Vizzolo, a detta dei sindacati, mancano all’appello 100, mentre complessivamente, nei presidi ospedalieri dell’Asst, isono scesi da 750 a 500 negli ultimi 7 anni. "Con un rapporto di 4 unità di personale ospedaliero ogni mille abitanti, la nostra Asst è in coda alle classifiche regionali. Le carenze di organico si rifno sulla qualità delle prestazioni, oltre che sulla qualità di vita dei lavoratori.