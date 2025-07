Chi è malato di tumore avrà diritto a due anni di congedo dal lavoro | cosa prevede il nuovo ddl sui malati oncologici

Una svolta importante per i malati di tumore: il nuovo ddl approvato al Senato garantisce a 232.000 persone la possibilità di conservare il posto di lavoro per due anni durante le cure. Una misura di grande valore sociale e umano, frutto di un consenso unanime politico, che mira a sostenere chi combatte contro il cancro. Ma cosa prevede nel dettaglio questa legge? Vediamolo insieme.

È stato approvato all’ unanimità il disegno di legge che permette ai malati oncologici di conservare il posto di lavoro per due anni mentre si sottopongono alle cure mediche per guarire dal tumore. Nella serata di ieri, martedì 8 luglio, il Senato ha votato il proprio via libera alle cosiddette «norme salva lavoro» per le persone malate di cancro. Il testo, appoggiato in maniera trasversale da tutti i gruppi politici, riguarda «i soggetti affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti e croniche, anche rare» e dà diritto a congedi o a sospensioni dell’attività autonoma. Oltre 20 milioni all’anno stanziati. 🔗 Leggi su Open.online

