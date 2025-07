Lovati scatena il caos | Alle 11.30 tutti sapevano tutti dell' omicidio

rischia di rivoluzionare le versioni ufficiali e di mettere in discussione la verità processuale. In un contesto già avvolto da tensione e mistero, ogni dettaglio diventa cruciale per comprendere cosa sia realmente accaduto a Garlasco. La rivelazione dell’avvocato Lovati apre nuove prospettive e fa riflettere sulla trasparenza delle informazioni condivise con il pubblico, lasciando tutti con un interrogativo: cosa si nasconde dietro questa vicenda?

Il 13 agosto 2007 "era il giorno del mio compleanno e a Vigevano c'era la festa del Paese con le bancarelle", afferma l'avvocato Massimo Lovati a Zona Bianca, "sono sceso dal mio studio alle 11.30 e tutti tra le bancarelle sapevano già che a Garlasco era stata uccisa una ragazza". Le parole del legale di Andrea Sempio creano un putiferio nel programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Il motivo è semplice: la ricostruzione di Lovati anticipa di circa due ore e mezza la diffusione della notizia della morte di Chiara Poggi e la chiamata ai carabinieri da parte di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio mentre la procura di Pavia indaga su Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lovati scatena il caos: "Alle 11.30 tutti sapevano tutti dell'omicidio"

