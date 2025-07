Wesley Juve | la Roma insiste per il brasiliano ma c’è un ostacolo che blocca il suo approdo nella Capitale Cosa manca per chiudere l’operazione per l’obiettivo bianconero

La corsa per Wesley Juve si infiamma, con la Roma decisa a portarlo in giallorosso. Tuttavia, un ostacolo ancora insormontabile blocca l’affare, lasciando i tifosi in attesa di una svolta. Mentre la dirigenza romanista lavora senza sosta per rinforzare il reparto, la domanda è: cosa manca davvero per chiudere l’accordo e regalare a Gasperini un’arma in più sulle fasce? La risposta potrebbe decidere il destino del mercato estivo capitolino.

Wesley Juve: la Roma spinge per avere il terzino, ma c’è un ostacolo che sta bloccando il suo passaggio in giallorosso. Cosa manca per chiudere. Il calciomercato della Roma entra in una fase calda e la dirigenza lavora per consegnare al nuovo tecnico, Gian Piero Gasperini, i rinforzi giusti per il suo scacchiere tattico. Uno degli obiettivi principali per rinforzare le corsie esterne è Wesley, il talentuoso laterale destro del Flamengo. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i contatti per il brasiliano sono continui, ma l’operazione è complessa e richiede un investimento importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juve: la Roma insiste per il brasiliano, ma c’è un ostacolo che blocca il suo approdo nella Capitale. Cosa manca per chiudere l’operazione per l’obiettivo bianconero

In questa notizia si parla di: roma - juve - ostacolo - wesley

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - Ademola Lookman si conferma protagonista indiscusso, realizzando un gol spettacolare che ha sboccato il match tra Atalanta e Roma.

Leo Ortiz è l'ultimo nome che la Roma sta visionando in Brasile: difensore classe '96 di grande solidità e buona tecnica, il papà è una leggenda del futsal. Da mesi lo sta seguendo la Juventus che lo voleva per sostituire Bremer, ha anche passaporto italiano. Vai su Facebook

Rassegna Stampa | Svilar firma, si lavora per Rios. Possibile ostacolo per Wesley; Calciomercato, asse Roma-Everton per acquistare Wesley: ecco il piano; Calciomercato Oggi: il Milan inizia la caccia all'erede di Theo, derby di mercato tra Roma e Juve.

Wesley Juve: si complica il suo passaggio alla Roma? Due fattori ostacolano i giallorossi, è cambiato tutto nelle ultime ore! Ecco perché - Due aspetti ostacolano i giallorossi, cambia tutto nelle ultime ore Una multa e una trattativa in salita. juventusnews24.com scrive

Wesley Juve, Madama deve accelerare! Quella big italiana lo vuole a tutti i costi: è la priorità del suo allenatore! Cosa può succedere - Wesley Juve, la Vecchia Signora rischia di perdere di vista il brasiliano: quel club lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, non ha dubbi su quale ... Lo riporta juventusnews24.com