Gaza Netanyahu | Buone probabilità di ottenere una tregua e gli obiettivi di guerra | Hamas pronta a rilasciare 10 ostaggi israeliani

La crisi tra Gaza e Israele si fa sempre più complessa, ma ci sono segnali positivi: Netanyahu e Hamas sembrano pronti a fare uno sforzo per la pace, con la possibilità di ottenere una tregua e il rilascio di ostaggi. Trump vede “buonissime possibilità” di un cessate il fuoco in tempi stretti. Resta da vedere se le parti sapranno trasformare queste opportunità in un reale passo verso la stabilità.

Per Trump ci sono "buonissime possibilità" di raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia questa settimana o la prossima.

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

