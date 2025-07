Kean Inter la Fiorentina lavora per blindarlo | c’è la proposta di rinnovo

Moise Kean, giovane talento classe 2000 della Fiorentina, resta al centro delle attenzioni dell’Inter, che lavora per blindarlo con una proposta di rinnovo. La società nerazzurra segue con interesse la situazione, mentre i toscani cercano di rafforzare il legame con l’attaccante. La sfida tra le due squadre prosegue, ma quali saranno realmente le mosse decisive per il futuro di Kean? Resta da vedere se l’Inter riuscirà a convincerlo a vestire nerazzurro.

Kean Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante classe 2000 della Fiorentina nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Moise Kean continua a essere un obiettivo di mercato importante per l’ Inter, con il club nerazzurro che sta monitorando attentamente la situazione dell’attaccante. Nonostante la Fiorentina stia facendo di tutto per blindarlo, con l’intenzione di rinnovare il contratto e aumentare il suo stipendio a 4 milioni di euro all’anno, l’Inter potrebbe inserirsi nella trattativa qualora si presentasse l’opportunità giusta. La Fiorentina ha messo Moise Kean al centro della propria programmazione per la prossima stagione, ma il club nerazzurro, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco, non ha mai perso di vista il giovane talento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kean Inter, la Fiorentina lavora per blindarlo: c’è la proposta di rinnovo

