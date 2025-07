L' ultima missione | Project Hail Mary i registi annunciano la presenza al Comic-Con festeggiando un record

Preparati a un’onda di emozioni: l’attesissimo film “L’ultima missione: Project Hail Mary” sta già conquistando il mondo, raggiungendo 400 milioni di visualizzazioni nel suo primo week-end online. E ora, i registi annunciano la loro presenza al Comic Con, celebrando un record che segna un nuovo capitolo nell’universo cinematografico. La suspense cresce: il film arriverà nei cinema a marzo, ma il trailer ha già lasciato il segno.

Il film L'ultima missione: Project Hail Mary arriverà nei cinema a marzo, ma il trailer ha già battuto un record di visualizzazioni. Il trailer del film L'ultima missione: Project Hail Mary, tratto dal romanzo scritto da Andy Weir, ha stabilito un nuovo record. Secondo i dati di WaveMetrix, infatti, il video condiviso online da Amazon MGM Studio ha raggiunto quota 400 milioni di visualizzazioni a livello globale nella sua prima settimana di presenza sulle piattaforme. Il record del trailer di Project Hail Mary La cifra ottenuta dal debutto delle prime scene del nuovo progetto sci-fi con star Ryan Gosling è la migliore, nel periodo di tempo preso in considerazione, per un trailer di un film originale, escludendo quindi i sequel e i . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'ultima missione: Project Hail Mary, i registi annunciano la presenza al Comic-Con festeggiando un record

In questa notizia si parla di: project - hail - mary - record

Project hail mary: scopri il trailer ufficiale dell’ atteso film - Se sei un appassionato di scienza, avventure spaziali e trame avvincenti, non puoi perdere il trailer ufficiale di “Project Hail Mary”.

Un Ryan Gosling irriconoscibile nello spazio (di nuovo!) Il trailer di L’ultima missione: Project Hail Mary, nuovo film Sony Pictures diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man - Un nuovo universo) con i candidati al premio Oscar Ryan G Vai su Facebook

Il trailer ufficiale di L’ultima missione: Project Hail Mary, il nuovo film di Phil Lord e Christopher Miller con Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub. Nelle sale italiane a marzo 2026. Vai su X

L'ultima missione: Project Hail Mary, i registi annunciano la presenza al Comic-Con festeggiando un record; L’ultima missione - Project Hail Mary, il trailer da 400 milioni di visualizzazioni con Ryan Gosling; L'ultima missione: Project Hail Mary, il trailer del film con Ryan Gosling.

L’ultima missione – Project Hail Mary, il trailer da 400 milioni di visualizzazioni con Ryan Gosling - Da quando la scorsa settimana gli Amazon MGM Studios hanno rilasciato il trailer de L’ultima missione - Come scrive ciakmagazine.it

‘Project Hail Mary’ Boasts Biggest Original Film Trailer Ever With 400 Million First-Week Views - The film's directors celebrated the feat, which is now the biggest trailer launch ever in Amazon MGM Studios' history: "Holy Moly. Si legge su msn.com