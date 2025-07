Fabio Fognini si ritira dal tennis | perché ha scelto Wimbledon per dire addio l’emozionante saluto di Flavia Pennetta

tutti di sorpresa, marcando un capitolo indimenticabile nella storia dello sport italiano. Con emozione e gratitudine, Fognini ha voluto condividere il suo commiato in un contesto così prestigioso, lasciando un segno indelebile nel cuore dei suoi tifosi e degli appassionati di tennis di tutto il mondo. È arrivato il momento di salutarlo, ma la sua eredità rimarrà eterna.

Con una conferenza stampa a sorpresa nei giardini verdi di Wimbledon, Fabio Fognini ha annunciato il suo addio definitivo al tennis professionistico. A 38 anni, dopo oltre due decenni di carriera tra alti, bassi e memorabili battaglie sul campo, il genio ribelle di Arma di Taggia ha scelto il palcoscenico più nobile per il suo ultimo saluto: il Centrale dell’All England Lawn Tennis Club. Una decisione che era nell’aria, ma che ha comunque colto molti di sorpresa, non tanto per il contenuto quanto per il tempismo. Una settimana prima, Fognini aveva dato vita a un epico match contro Carlos Alcaraz, un addio perfetto in termini simbolici e sportivi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it