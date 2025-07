Un Posto al Sole anticipazioni 10 luglio | Marina e Roberto contro il rilancio di Gagliotti

Preparati a immergerti nelle emozioni di Un Posto al Sole, il nostro appuntamento quotidiano con le vicende di Palazzo Palladini. Nell’episodio del 10 luglio, Marina e Roberto si troveranno a fronteggiare il rilancio di Gagliotti, mettendo a rischio il futuro dell’azienda e il loro credo. Cosa riserverà il prossimo episodio? Scopriamolo insieme, perché l’intreccio tra passioni, affari e intrighi è pronto a sorprenderci ancora.

Tutto quello che succederà nel prossimo episodio della soap partenopea, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Con Gennaro Gagliotti amministratore delegato dei Cantieri, Marina e Roberto dovranno combattere ancora più di prima per il bene dell'azienda. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio. Dov'eravamo rimasti Gennaro Gagliotti non sta rendendo facile la vita di Roberto e Marina. L'imprenditore infatti, divenuto Amministratore Delegato dell'azienda con la complicità di Chiara Petrone, gestisce i Cantieri come fossero cosa sua. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 10 luglio: Marina e Roberto contro il rilancio di Gagliotti

In questa notizia si parla di: marina - roberto - gagliotti - posto

Un posto al sole anticipazioni 3 giugno: crisi tra marina e roberto - Il 3 giugno, Un Posto al Sole svela una crisi profonda tra Marina e Roberto, un tema che rispecchia le sfide relazionali della nostra società .

Anticipazioni Un Posto al sole prossime puntate: Eugenio e Viola si riavvicinano, Roberto Ferri e Marina Giordano disperati, Gagliotti si sente onnipotente ma dovrà fare i conti con Elena e la sua vendetta Vai su Facebook

Un Posto al Sole, anticipazioni 10 luglio: Marina e Roberto contro il rilancio di Gagliotti; Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (mercoledì 19 marzo): si mette male per Roberto e Marina, i Gagl; Un Posto al Sole, anticipazioni 3 giugno: Roberto e Marina adottano una soluzione drastica per i Cantieri.

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 luglio 2025: Marina e Roberto non mollano, fermeranno Gennaro prima che sia troppo tardi? - Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 luglio 2025 su Rai3 vedremo Marina e Roberto determinati più che mai. Da msn.com

Un posto al sole, anticipazioni 10 luglio 2025: Marina teme una denuncia di Alberto! - Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 10 luglio 2025 Viola (Ilenia Lazzarin) si sente profondamente turbata per la salute del suo ex marito, mentre in ospedale continuano ... msn.com scrive