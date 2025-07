Il villain di Foundation 3 svela il suo terribile ritorno e la sua follia. La terza stagione di questa avvincente serie Apple TV+ promette di immergerci ancora di più nell’universo di Isaac Asimov, con colpi di scena mozzafiato e personaggi indimenticabili. Tra rivelazioni sconvolgenti e strategie astute, il ritorno di The Mule segna un nuovo capitolo di tensione e mistero. La domanda è: sarà in grado di cambiare il destino dell’umanità?

La terza stagione di Foundation, serie prodotta da Apple TV+, si prepara a proseguire l’adattamento della celebre saga letteraria di Isaac Asimov. La produzione, creata da David S. Goyer e Josh Friedman, si distingue per un cast di alto livello e per la capacità di trasporre sullo schermo un universo complesso e ricco di tematiche profonde. In questo contesto, uno degli aspetti più attesi riguarda l’introduzione del personaggio de The Mule, antagonista dotato di poteri psichici che rappresenta una minaccia senza precedenti per tutta la galassia. la trama e i protagonisti principali della stagione 3. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it