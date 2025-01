Quotidiano.net - ’In Paradiso’ di Gabriella Martinelli. Il suo amore disilluso e pop punk

Di notte bevi per dimenticare le aspettative, una guerra sociale intanto ascolti qualche mia canzone che fa male. Il cuore batte per arrotondare abbassi il costo una promo speciale e in fondo al vetro di un altro bicchiere c’è un orgasmo esistenziale. I sogni lucidi, la cassa in quattro ti senti viva negli occhi di un altro ma intanto pensi di svanire altrove come bolle di saponeha scelto di chiamare “L’è una scusa” il suo quarto album pubblicato in aprile per Universal Music Italia. La cantautrice e polistrumentista della provincia tarantina gestisce con maturità 11 brani che mischiano le emozioni e le veicolano al confine fra romanticismo e rock, tra ritmi incalzanti ed eterei arrangiamenti elettronici, per disegnare sonorità contemporanee ricche di suggestioni.