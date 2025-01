Bergamonews.it - Il week-end al cinema: il film su Bob Dylan, 10 giorni con i suoi, Bagman e…

Leggi su Bergamonews.it

Arriva al“10con i”. Il, che approda nelle sale giovedì 23 gennaio, è diretto da Alessandro Genovesi e nel cast annovera Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua.Altra novità sul grande schermo è costituita da “A complete Unknown”,su Bob.Completa il quadro dei nuovi arrivi l’horror “”, antica e malefica creatura che si nasconde nell’oscurità, nutrendosi delle paure dei bambini e trascinandoli via per sempre.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Io sono la fine del mondo”, “Mufasa – Il Re Leone”, “L’abbaglio”, “Sonic 3 – Il” e “Oh, Canada – I tradimenti”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end.GIOVEDI’ 23 GENNAIOCAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“A complete Unknown” (ore 20:45);“Emilia Perez” (ore 20:30).