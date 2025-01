Ilgiorno.it - Giorno della Memoria, Milano non dimentica: le iniziative in ricordo delle vittime dei campi di sterminio

, 23 gennaio 2025 –non. Il prossimo 27 gennaio sarà l'ottantesimo anniversarioliberazione del campo di concentramento di Auschwitz, luogo simbolo dellodi milioni di persone che lì e negli altri centrispietata macchinamorte nazifascista furono deportati e uccisi. Dall’anno 2000 in Italia e dal 2005, con risoluzione dell'AssembleaNazioni Unite, il 27 gennaio è in tutto il mondo il. E, per l’occasione, nel capoluogo lombardo vengono organizzate numerosededicate al racconto e alle testimonianze dell'Olocausto e alladi tutte le. “Un programma che abbraccia e coinvolge tutta la città, le scuole, i municipi e le associazioni, che si apre domani con la posaprime Pietre di quest'anno - ha detto la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi -.