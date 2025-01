Ilfattoquotidiano.it - Giorgia: “Sanremo 2025? Non era previsto, ma è scoccata la scintilla. Volevo l’auto-tune, mi hanno riso in faccia. Mio figlio mi ha detto ‘quest’anno vai meglio”

Una annata straordinaria tra la conduzione di “X Factor 2024” e le incursioni al cinema con la sua voce in “Oceania 2” e il film campione d’incassi “Diamanti” di Ferzan Ozpetek. Poi così dal nulla dopo aver partecipato in gara con “Parole dette male” due anni fa e aver co-condotto con Amadeus per una serata il Festival dilo scorso anno,torna in gara nuovamente stavolta con un altro brano “La cura per me”, scritto con Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo. E non è tutto.Proprio quest’anno si celebra il trentennale di “Come Saprei”, che l’ha vista trionfare proprio all’Ariston. La conclusione di un cerchio? “Di solito il pronostico non ci azzecca mai, lo sappiamo, – hal’artista – ma io sono sicura chelo devono vincere i ragazzi, io ho già dato. Devo fare qualcosa fatto bene, la mia gara riuscire a fare quello che devo fare ma fatto bene, sennò mi resta l’insoddisfazione”.