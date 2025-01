Quotidiano.net - Forze di sicurezza israeliane eliminano due terroristi armati a Jenin

Ledihanno "eliminato" la notte scorsa "dueche si erano asserragliati in una struttura a Burqin, nella zona di", in Cisgiordania: lo ha reso noto l'Esercito (Idf), sottolineando che i due "erano ricercati per l'omicidio di tre israeliani". "Ieliminati sono Mohamad Nazzal e Katiba Shalabi, residenti a Qabatiya e affiliati al Jihad Islamico - si legge in un comunicato pubblicato su Telegram -. Hanno compiuto l'attacco a Funduq del 6 gennaio 2025, in cui sono stati uccisi tre cittadini israeliani e feriti altri sei". Inoltre, prosegue l'Idf "durante l'operazione, diversi altriche hanno contribuito all'attacco omicida sono stati arrestati per essere interrogati dall'Isa (il servizio di, ndr). Durante l'operazione, un soldato dell'Idf è rimasto lievemente ferito".