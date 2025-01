Bubinoblog - ENRICO RUGGERI SU RAI2: “IN TV C’È LA RICCA PARROCCHIETTA DI CANTANTI, IO INVITO GLI ALTRI”

è tornato in tv, nella seconda serata di, con il programma “Gli Occhi del Musicista”. Il popolare cantautore non le manda a dire sul mondo della musica.In televisione di solito ci vanno i soliti 25, quelli che si invitano tra di loro, uno fa lo speciale televisivo e invita l’altro, che poi fa il Forum di Assago e invita un terzo. C’è questae ben organizzata, diche fanno tutto tra di loro.Cosìal settimanale Oggi. Poi aggiunge: “Ho chiamato Davide Van De Sfroos, Cristiano De Andrè, Eugenio Finardi, Erica Mou, musicisti che come si trovano a disagio nella tv di oggi”.L'articoloSU: “IN TV C’È LADI, IOGLI” proviene da BUBINO.