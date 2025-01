Tvplay.it - Doppio colpo Inter: Marotta guarda in Italia, l’affare è possibile

In casasi pensa al presente e al futuro e continuano i rumors di calciomercato. Il club nerazzurro è davvero pronto.Con la vittoria esterna a Praga l’è sicuramente più tranquilla in vista dellaTop 8 di Champions League. Ai nerazzurri manca un punto per la matematica ma tecnicamente anche una sconfitta (a quel punto dipenderebbe dalla differenza reti) potrebbe vedere i nerazzurri qualificati comunque, 7 giorni e sapremo tutto.in(Lapresse) TvPlay L’accesso diretto agli Ottavi di finale porta un bel gruzzoletto e sarebbe sicuramente fondamentale per squadra e società, ma allo stesso tempo il clubal futuro, specialmente per la prossima stagione. Praticamente l’non ha fatto operazioni questa estate e si lavora direttamente al prossimo anno, Ausilio ha chiarito che servono rinforzi in alcuni reparti e la societàverrà sicuramente.