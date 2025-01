Lapresse.it - Corea del Sud, processo di impeachment: presidente Yoon ed ex capo della Difesa arrivano in tribunale

Ilsudno detenutoSuk Yeol è comparso all’udienza per ildiè arrivato alla Corte Costituzionale in un furgone carcerario blu scortato da veicoli di sicurezza presidenziali. Era presente anche l’ex ministroKim Yong Hyun, arrestato a dicembre con l’accusa di aver svolto un ruolo chiave nella ribellione e di aver commesso un abuso di potere. Kim, convocato all’udienza come testimone, è arrivato a bordo di un altro furgone. Gli inquirenti sudni hanno chiesto ai pubblici ministeri di incriminareper la sua breve imposizionelegge marziale il mese scorso, accusandolo di insurrezione, abuso di potere e ostruzione del parlamento.