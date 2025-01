Ilrestodelcarlino.it - Controlli per Bologna-Borussia, chiuso un bar di via del Pratello

, 23 gennaio 2025 – Martedì scorso non ha rispettato il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattina, nonché il divieto di somministrazione delle stesse, esteso a tutto il centro storico di: per questo motivo il questore, Antonio Sbordone, ha disposto la chiusura per 10 giorni di un bar di via del. L’ordinanza era stata emessa per motivi di ordine pubblico in occasione della partita di Champions League traDortmund, vinta dai rossoblù per 2-1. Attorno alle 16 di martedì, i poliziotti hanno trovato, seduti al tavolo del locale, un gruppo di tifosi tedeschi che bevevano birra in contenitori di vetro. "In considerazione del fatto che il titolare, con il proprio comportamento, ha posto in essere una condotta tale da mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini e l’organizzazione di un servizio pubblico, concorrendo all’alterazione psicofisica di persone che avrebbero potuto creare disordini nell’ambito cittadino, il Questore ha ordinato la sospensione della licenza del bar per 10 giorni”, fa sapere la polizia.