Digital-news.it - Champions, scelta la partita esclusiva Prime Video per la 8a giornata. Sarà INTER - Monaco

Leggi su Digital-news.it

L’ultimadella fase a girone unico di UEFALeague vedrà scendere in campo sul’di Simone Inzaghi che affronterà in casa ildi Adolf Hütter. I nerazzurri hanno un solo obiettivo: portare a casa la vittoria per conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare per i playoff. Laè in programma mercoledì 29 gennaio, live e insudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00. Ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di UEFALeague cila squadra dicon i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronacaaffidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Massimo Oddo, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese.