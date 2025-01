Oasport.it - Biathlon oggi in tv, sprint femminile Anterselva 2025: orario, startlist, programma, streaming

, giovedì 23 gennaio, prenderà il via la tappa di Coppa del Mondo diad. Sulle nevi altoatesine lo spettacolo non mancherà e in casa Italia si vorrà far bene. Sara la 7.5 kmad aprire le danze. La prova sui due poligoni sarà come al solito molto emozionante e si spera che tra le fila nostrane si riesca a far vedere qualcosa di speciale.Dorothea Wierer sarà tra le osservate speciali. La campionessa tricolore ha sfiorato il podio a Ruhpolding nella Mass Start. La condizione di forma è parsa in crescita e magari davanti al pubblico di casa qualcosa di bello potrebbe concretizzarsi. Competere in un contesto che “Doro” conosce così bene potrebbe essere un vantaggio nella massimizzazione della prestazione.In gara anche Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara, Martina Trabucchi e anche per loro le motivazioni saranno molto alte.